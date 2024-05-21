Salz streuen und Milch spritzenJetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 11: Salz streuen und Milch spritzen
52 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Der Haussegen hängt schief bei den Paradies-Bewohner:innen an der Küste Kretas. Vor allem Miro hinterlässt aktuell keinen guten Eindruck. Lustig hingegen wird es bei der anstehenden Party-Nacht: Belly hat einen besonders feuchten Partytrick auf Lager.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen