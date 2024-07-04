Das halbe Haus zieht ausJetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 15: Das halbe Haus zieht aus
51 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
Ende in Sicht! Es sind die letzten Tage in der griechischen Traumvilla und nur drei Matches können ins große Finale einziehen. Wessen Liebe ist stark genug? Florentina stellt die Männer bei Einzeldates auf die Probe.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen