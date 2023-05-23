Match in Paradise
Folge 3: Trocken oder feucht?
52 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
Die erste, ereignisreiche Nacht in der griechischen Traumvilla ist vorbei. Marie & Barna erwachen nach wenig Schlaf in der Love-Suite. Was ist passiert? Hottie Florentina mischt die Villa auf & das Spiel "Mund-zu-Mund-Bewertung" sorgt für Aufruhr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match in Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen