Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Baywatch in Paradise

JoynStaffel 1Folge 6vom 06.06.2024
Baywatch in Paradise

Baywatch in ParadiseJetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 6: Baywatch in Paradise

52 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Cringe: Auf Tuchfühlung gehen steht für die "Match in Paradise"-Bewohnerinnen eigentlich auf der Tagesordnung. Trotzdem herrscht in der griechischen Villa zwischen den Singles jede Menge Fremdscham. Und: Wer muss ausziehen? Jessy oder Leonora?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen