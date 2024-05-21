Match in Paradise
Folge 14: Die Fetzen are flying
53 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Florentina zofft sich mit Belly und in der Match Night bringen die Geschehnisse der letzten Tage das Fass zum Überlaufen. Für Aufregung sorgt auch Hottie Rosalinda. Treibt sie einen Keil in die Gruppe?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match in Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen