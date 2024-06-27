Match in Paradise
Folge 12: Marry, Smash or Pass
52 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12
So ehrlich waren die Singles noch nie: Beim Spiel “Marry, Smash, Pass“ kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Der Streit zwischen Florentina und Benedikt geht in die nächste Runde und eine weitere Match Night steht an. Wie werden sich die Singles entscheiden?
