SAT.1Staffel 2Folge 10
23 Min.Ab 12

Mama Charlotte (45) platzt der Kragen, denn ihre Familie wird immer dicker. Papa Fred (46) bringt inzwischen 178 Kilo auf die Waage und verlor wegen seines Übergewichts sogar den Job. Charlotte setzt ihre Familie auf Diät und engagiert Personal-Coach Marcel (44). Doch Charlotte hat etwas zu verbergen. Geheimnisvolle Kurznachrichten und anonyme Anrufe häufen sich. Fred beschließt seine Frau zu beschatten!

