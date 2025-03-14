Mein dunkles Geheimnis
Folge 16: Der unheimliche Voyeur
23 Min.Ab 12
Katharina (29) lebt in Angst und Schrecken, seitdem sie von einem vermummten Stalker verfolgt wird. Freundin Petra (30) glaubt, dass Katharinas Ex-Freund hinter den Anschlägen steckt. Auch Nachbar Detlef (39) gerät ins Visier der Frauen. Schließlich wurde er dabei beobachtet, wie er in der Waschküche einen BH von Katharina stahl. Wird die Polizei den unheimlichen Voyeur fassen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
