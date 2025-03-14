Mein dunkles Geheimnis
Folge 20: Das fatale Familiengeheimnis
22 Min.Ab 12
Bankiersgattin Tanja (45) wird von ihrer Schwester erpresst. Die beiden Frauen verbindet ein dunkles Familiengeheimnis. Schwester Andrea (44) droht Tanjas Familie zu zerstören, wenn sie nicht 500.000 Euro Schweigegeld erhält. Mutter Tanja ist verzweifelt und bestiehlt in ihrer Not sogar ihren Mann Jürgen (44). Wird Tanja von ihrer Vergangenheit eingeholt und ihre Familie verlieren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1