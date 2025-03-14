Mein dunkles Geheimnis
Folge 12: Rache bis auf's Blut
22 Min.Ab 12
Doris (40), ihr Mann Hugo (42) und die gemeinsamen Töchter Samira (16) und Jasmin (17) werden Opfer eines perfiden Racheplans. Nach und nach wir das Leben aller Familienmitglieder zerstört. Eine junge Frau beobachtet das Leben der Familie auf Schritt und Tritt. Was haben Doris und Hugo der unbekannten Frau angetan?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
