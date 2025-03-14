Mein dunkles Geheimnis
Folge 7: Das stinkende Mettwurstende
23 Min.Ab 12
Die 34-jährige Vivian wird das Opfer einer bösen Mobbing-Attacke. Nachbarin Clara (35) beobachtet die reiche Anwaltsgattin auf Schritt und Tritt. Clara macht Fotos von Vivian, kopiert ihre Kleidung und beschimpft sie als stinkendes Mettwurstende. Auch auf Vivians Auto wird ein Anschlag verübt. Als Vivian sich wehrt, verklagt Clara ihre ehemalige Schulfreundin. Ist Clara nur neidisch auf Vivian, oder steckt mehr hinter den gemeinen Aktionen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1