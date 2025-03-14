Mein dunkles Geheimnis
Folge 101: Der erste Auftrag
23 Min.Ab 12
Der arbeitslose Mario beschließt, eine Karriere als Privatdetektiv zu beginnen. Doch das Telefon steht still. Um ihrem Mann ein Erfolgserlebnis zu verschaffen, inszeniert Ehefrau Susanne zusammen mit einer Freundin einen Auftrag. Mario soll Lara finden, die vermeintlich verschwundene Tochter von Anke. Anke geht davon aus, dass Lara auf Mallorca ist. Doch als Mario ermittelt, stellt er fest, dass die junge Frau dort nie angekommen ist. Anke gerät in Panik. Wo ist ihre Tochter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1