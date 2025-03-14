Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 102
23 Min.Ab 12

Schornsteinfeger Daniel erfährt von seiner Schwester, dass seine Freundin Janine schwanger ist. Berit arbeitet als Arzthelferin bei Janines Frauenarzt und hat es in deren Patientenakte gesehen. Die Geschwister glauben, dass Janine Daniel zu seinem Geburtstag mit der freudigen Nachricht überraschen will. Als Daniel es nicht mehr abwarten kann und seine Freundin anspricht, streitet Janine vehement ab, schwanger zu sein. Warum versucht sie, ihre Schwangerschaft zu verbergen?

