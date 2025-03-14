Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 103
23 Min. Ab 12

Detlef gerät auf der Geburtstagsparty seiner Frau derart unter Zugzwang, dass er Marion zusätzlich zu einem Kettenanhänger mit dem Eiffelturm spontan eine Paris-Reise schenkt. Aber die Geschäfte in Detlefs Kiosk laufen so schlecht, dass er die Reise nie und nimmer bezahlen kann. Also veranstaltet er in seinem Kiosk eine getürkte Verlosung, bei der er sich den Hauptgewinn - eine Paris Reise - selbst zuschustern will. Wird er mit dem Schwindel durchkommen?

