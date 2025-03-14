Mein dunkles Geheimnis
Folge 106: Von Single zu Single
23 Min.Ab 12
Leon Winter moderiert die Call-In Sendung "Single 2 Single". Dass er verheiratet ist, verheimlicht der heißbegehrte "Junggeselle" seinen Fans. Leons Ehefrau Ina ist es ein Dorn im Auge, dass sich ihr Mann von seinen Zuhörerinnen anhimmeln lässt. Ihre Sorge wird bestätigt, als sich eine von ihnen als Stalkerin entpuppt. Schnell fällt der Verdacht auf die Paketzustellerin Julia. Doch dann geschieht etwas, mit dem weder Leon und seine Frau, noch Senderchef Björn gerechnet haben.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1