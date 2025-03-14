Mein dunkles Geheimnis
Folge 107: Groß in Mode
23 Min.Ab 12
Bianca arbeitet seit einem halben Jahr als Schneiderin bei der anerkannten Modefirma "Armanca", entwirft aber schon seit ihrer Jugend selbst Klamotten. Als sie sich eines Tages endlich traut, ihre Entwürfe Wolfram zu zeigen, dem berühmten Chefdesigner der Firma, muss sie kurze Zeit später entsetzt feststellen, dass dieser ihre Ideen geklaut hat, um sie als seine eigenen auszugeben. Lothar, Inhaber des Modelabels, glaubt Bianca nicht und wirft sie kurzerhand hinaus ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1