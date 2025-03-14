Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 108
23 Min. Ab 12

Als Sabine ihren verwitweten Vater besucht, wird ihr überraschend die junge, attraktive Polin Oliwia als seine Haushälterin vorgestellt, die seit kurzem bei Dietrich lebt. Sabine ist alarmiert. Sie hat Angst, dass ihr Vater eine schwere Krankheit verschweigt und häusliche Pflege braucht. Doch Dietrich ist kerngesund. Die besorgte Tochter sieht nur eine Möglichkeit: Oliwia ist eine Heiratsschwindlerin, der sie das Handwerk legen muss!

