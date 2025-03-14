Mein dunkles Geheimnis
Folge 109: Die arme Elfriede
23 Min.Ab 12
Rentnerin Elfriede will herausfinden, wer sich im Alter um sie kümmern würde. Für einen heimlichen Test quartiert sie sich unter einem Vorwand für einige Tage zuerst bei ihrer Nichte Klara, dann bei ihrem Neffen Steven ein. Dabei gibt sich die fast 70-Jährige alle Mühe, den jungen Leuten auf die Nerven zu gehen. Die Geschwister haben keine Ahnung, dass ihre Tante vermögend ist und dem, der sie einmal unterstützt, alles vererben will. Wer wird den Test bestehen?
