Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die falsche Nachbarin

SAT.1Staffel 2Folge 110
Die falsche Nachbarin

Die falsche NachbarinJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 110: Die falsche Nachbarin

22 Min.Ab 12

Nele soll für mehrere Monate die Villa einer Familie auf Weltreise hüten. Umso besser, da nebenan gerade der smarte Junggeselle Sebastian einzieht. Als der sie für die Hausbesitzerin hält, versäumt es Nele, die Sache richtigzustellen. Dann quartiert sich überraschend ihre vollkommen chaotische Familie in der Villa ein. In ihrer Not gibt Nele Eltern und Schwester als ihre Hausangestellten aus. Wie lange wird sich der attraktive Nachbar einen Bären aufbinden lassen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen