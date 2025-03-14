Mein dunkles Geheimnis
Folge 115: Liebe ohne Folgen
22 Min.Ab 12
Laura Niemeyer hat die Nase voll von Männern. Doch der charmante Jonas schafft es dennoch, die 28-Jährige um den Finger zu wickeln. Als Laura schwanger ist, möchte sie klare Verhältnisse. Weil ihr neuer Freund nicht zu ihr steht, bittet Laura dessen Mutter um Hilfe und wird mit einer schockierenden Lebenslüge konfrontiert.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1