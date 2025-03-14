Mein dunkles Geheimnis
Folge 118: Kein Geld für die Liebe
23 Min.Ab 12
Carlo Grammel hat gleich mehrere Probleme: den Job verloren, kein Geld und eine anspruchsvolle Ehefrau. Bevor der 42-Jährige als Versager dasteht, macht er mit seinem kriminellen Bruder Georg gemeinsame Sache. Ein Lippenstift wird Carlo schließlich zum Verhängnis und bringt ihn fast ins Gefängnis.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1