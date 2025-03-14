Wahre Schönheit kommt von innenJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 119: Wahre Schönheit kommt von innen
22 Min.Ab 12
Der coole Skater Louis hält sich für einen absoluten Mädchenschwarm. Um seinen Jungs zu beweisen, dass er wirklich jede haben kann, geht er eine bizarre Wette ein: Er soll die unnahbare Streberin Kerstin verführen - für einen Kasten Bier. Kerstin ahnt nichts vom fiesen Deal und verliebt sich in Louis. Doch plötzlich wendet sich das Blatt und Kerstin steht doch noch als Gewinnerin da ...
