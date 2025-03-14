Mein dunkles Geheimnis
Folge 122: Bube mit drei Damen
23 Min.Ab 12
Martin Friedhoff hat nach dem Tod seiner Frau den Lebensmut verloren und wird von Tag zu Tag schrulliger. Sein Haushalt versinkt im Chaos. Tochter Luisa kann nicht länger mit ansehen, wie sich ihr Vater mehr und mehr gehen lässt. Sie schmiedet einen Plan, um Martin an die Frau zu bringen. Doch die heimlich eingefädelten Rendez-Vous bringen den ahnungslosen Witwer in Lebensgefahr.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1