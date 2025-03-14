Mein dunkles Geheimnis
Folge 130: Ausgenutzt und abgeschoben
23 Min.Ab 12
Claudia Herwig will mit ihrer Tochter Jasmin ein neues Leben beginnen. Der Umzug in eine andere Wohngegend erweist sich zunächst als Volltreffer. Nachbarin Susanne ist liebenswürdig und hilfsbereit. Doch schon bald wird Claudia durch den Lebensgefährten der neuen Nachbarin von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1