Mein dunkles Geheimnis

Ausgenutzt und abgeschoben

SAT.1Staffel 2Folge 130
Ausgenutzt und abgeschoben

Ausgenutzt und abgeschobenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 130: Ausgenutzt und abgeschoben

23 Min.Ab 12

Claudia Herwig will mit ihrer Tochter Jasmin ein neues Leben beginnen. Der Umzug in eine andere Wohngegend erweist sich zunächst als Volltreffer. Nachbarin Susanne ist liebenswürdig und hilfsbereit. Doch schon bald wird Claudia durch den Lebensgefährten der neuen Nachbarin von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

