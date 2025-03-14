Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 131
23 Min.Ab 12

Anna hat einen neuen Freund. Felix entpuppt sich allerdings als absoluter Taugenichts. Annas gutsituierte Eltern sind entsetzt: Dieser Flegel ist nichts für ihre Tochter, die schließlich mal die Wurstfabrik erben soll. Sie setzen alles daran, die Beziehung zu beenden. Aber Felix lässt nicht locker. Er setzt auf Betrug, um seine Anna nicht zu verlieren. Am Ende ist er allerdings nicht der Einzige, der etwas zu beichten hat.

SAT.1
