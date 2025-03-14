Erpressung und haarige GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 133: Erpressung und haarige Geheimnisse
22 Min.Ab 12
Die 18-jährige Schülerin Katy führt ein Doppelleben. Mutter Melanie weiß davon nichts und hat ganz andere Probleme. Die Kassiererin ist unverschuldet gefeuert worden und am Boden zerstört. Katy schwört Rache und schmiedet einen sehr haarigen Plan. Als ein Bär nachts sein Unwesen treibt, hat Katys Freund Steven einen unglaublichen Verdacht. Der Rachefeldzug der Schülerin droht aufzufliegen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1