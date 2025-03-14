Mein dunkles Geheimnis
Folge 134: Eine ganz heiße Nummer
23 Min.Ab 12
Stefan Berger ist seit Jahren arbeitslos. Als das Amt sein Hartz IV streicht und die Stadtwerke den Strom abstellen bewirbt sich Ehefrau Edith auf eine dubiose Stellenanzeige und lernt ein ganz neues Leben kennen: Die 44-Jährige lässt mit Telefonsex reichlich Geld in die Haushaltskasse sprudeln. Das Geschäft mit der "heißen Nummer " läuft allerdings aus dem Ruder. Ehemann Stefan kommt seiner Frau auf die Schliche und kann in allerletzter Sekunde das Schlimmste verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1