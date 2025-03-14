Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 137
22 Min.Ab 12

Peter Kleinedam hat seinen Job verloren. Dem Buchhalter macht aber nicht nur die finanzielle Zukunft Sorgen, sondern auch Ehefrau Barbara. Die hält ihren Gatten nämlich für einen Versager. Ohne Job verliert sie die Achtung vor Peter möglicherweise komplett. Heimlich baut sich der 39-Jährige ein zweites Standbein im Rotlichmilieu auf. Doch sein neuer Job scheint aufzufliegen.

