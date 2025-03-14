Mein dunkles Geheimnis
Folge 140: Der Lieblingssohn
22 Min.Ab 12
Langzeitstudent Carsten Gieseler fühlt sich von seiner Mutter Renate schikaniert. Die 69-jährige Rentnerin lässt ihren Sohn bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie seinen Bruder Tobias vorzieht. Als Renate ins Krankenhaus muss, macht Carsten eine unglaubliche Entdeckung: Der 31-jährige Student glaubt endlich zu wissen, warum er als Sohn zweiter Klasse behandelt wird.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
