Mein dunkles Geheimnis

SOS! FKK-Anhänger!

Staffel 2Folge 25
SOS! FKK-Anhänger!

Mein dunkles Geheimnis

Folge 25: SOS! FKK-Anhänger!

23 Min.Ab 12

Familie Schäfer bringt ihre MItmenschen mit ihrem Faible für FKK und Sauna auf die Palme. Nachbarin Christina (36) organisiert den Widerstand gegen die Naturisten. Sie kann den Anblick der nackten Familie nicht mehr ertragen. Als sich Anschläge auf die FKK-Familie häufen, glaubt Nackt-Papa Tobias (38) an eine gemeine Intrige. Wer will die Familie vertreiben?

