Mein dunkles Geheimnis
Folge 26: Die Kinderdiebe
23 Min.Ab 12
Silke (38) fällt aus allen Wolken, als plötzlich die Jugendamtsmitarbeiterin Theresa (37) bei ihr auftaucht. Ein anonymer Anrufer hat sie beschuldigt, dass sie ihre Kinder Pia (6) und Björn (8) vernachlässigt, die deshalb nun in eine Pflegefamilie sollen. Als Silke dagegen protestiert, droht Theresa ihr damit, die Kinder von der Polizei abholen zu lassen. Wer hat Silke beim Jugendamt angeschwärzt?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1