Mein dunkles Geheimnis

Die Kinderdiebe

SAT.1Staffel 2Folge 26
Folge 26: Die Kinderdiebe

23 Min.Ab 12

Silke (38) fällt aus allen Wolken, als plötzlich die Jugendamtsmitarbeiterin Theresa (37) bei ihr auftaucht. Ein anonymer Anrufer hat sie beschuldigt, dass sie ihre Kinder Pia (6) und Björn (8) vernachlässigt, die deshalb nun in eine Pflegefamilie sollen. Als Silke dagegen protestiert, droht Theresa ihr damit, die Kinder von der Polizei abholen zu lassen. Wer hat Silke beim Jugendamt angeschwärzt?

SAT.1
