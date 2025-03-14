Mein dunkles Geheimnis
Folge 30: Gefährliche Liebessucht
22 Min.Ab 12
Die 32-jährige Peggy ist süchtig nach Liebe. Als sie in ihrer Therapiegruppe den attraktiven Roman (33) trifft, verliebt sie sich sofort in ihn. Freundin Mia (29) macht sich große Sorgen, schließlich hat Peggy durch ihre Liebessucht bereits ihren Job verloren. Als Peggy ihren Schwarm Roman mit Mia beim Kuscheln erwischt, flippt sie aus. Ist Peggy das Opfer einer gemeinen Intrige?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1