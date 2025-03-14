Mein dunkles Geheimnis
Folge 32: Der Nachtarbeiter
23 Min.Ab 12
Seit fünf Monaten sind Martin und Elke ein glückliches Paar. Bald sollen für die beiden die Hochzeitsglocken läuten, doch einer ist gegen die Beziehung: Elkes Ex-Freund Rainer wittert ein Geheimnis in Martins Leben, der in Nachtschicht in der JVA arbeitet. Welches Geheimnis verbirgt Martin vor Elke? Wird Rainer mit seinem hinterhältigen Plan durchkommen, um die Hochzeit von Elke und Martin verhindern können?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
