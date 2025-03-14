Mein dunkles Geheimnis
Folge 33: Landleben bevorzugt
22 Min.Ab 12
Ina arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Hof des attraktiven Bauern Jonas. Fast genau so lange ist Ina in ihren Chef verliebt. Als sie Jonas am Morgen seines Geburtstags endlich ihre Liebe gestehen will, stellt er ihr seine neue Freundin Manja vor. Doch die angeblich naturverbundene Manja passt weder auf den Hof noch zum Leben auf dem Lande. Trägt Manja ein dunkles Geheimnis mit sich oder bildet Ina sich das alles nur ein, weil sie ihre große Liebe verloren zu haben scheint?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1