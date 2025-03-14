Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Schwer gefährlich

SAT.1Staffel 2Folge 36
Schwer gefährlich

Mein dunkles Geheimnis

Folge 36: Schwer gefährlich

23 Min.Ab 12

Ulrike ist unzufrieden mit ihrem Gewicht, aber zu undiszipliniert, um auf gesunde Art abzunehmen. Als sie von einer Methode hört, schnell und ohne viel Anstrengung abzunehmen, schießt sie alle Warnungen ihrer Freundin Kathrin in den Wind und lässt sich auf die dubiosen Behandlungsmethoden des Dr. Chang ein. Ist sie etwa auf einen Kurpfuscher hereingefallen? Freundin Kathrin setzt alles daran, ihre Freundin zu retten!

