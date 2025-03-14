Mein dunkles Geheimnis
Folge 41: Der Liebhaber
22 Min.Ab 12
Das intakte Familienleben der 18-jährigen Vanessa ist auf den Kopf gestellt: Plötzlich steht der Liebhaber ihrer Mutter Nicole vor der Tür! Vanessa und Vater Klaus sind entsetzt, während Nicole ihre Unschuld beteuert. Nach und nach gibt es immer mehr Ungereimtheiten: Fotos verschwinden aus dem Familienalbum, die Haushälterin benimmt sich merkwürdig, und Vanessa belauscht ein vermeintlich entlarvendes Telefonat zwischen Liebhaber Andre und ihrer Mutter. Was wird hier gespielt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1