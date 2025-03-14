Mein dunkles Geheimnis
Folge 43: Filmriss
23 Min.Ab 12
Der Junggesellinnen-Abschied von Laura ist außer Kontrolle geraten: Die Braut und ihre Freundinnen haben einen Filmriss. Das Hotelzimmer ist verwüstet, Lauras Schwiegermutter erwacht in der Badewanne, und Freundin Steffi hat plötzlich ein Tattoo. Dann taucht Bräutigam David auf, der in der Nacht verdächtige Fotos erhalten hat: Seine Braut in den Armen eines anderen! Nun will er die Hochzeit platzen lassen. Laura bleibt wenig Zeit, die Wahrheit herauszufinden ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1