Mein dunkles Geheimnis
Folge 44: Das Miss-Molly-Casting
23 Min.Ab 12
Die rundliche Antje ist enttäuscht, als Freundin Ursula ihr beim Miss-Molly-Casting vorgezogen wird. Doch dann entdeckt sie, dass der Veranstalter des Castings die jungen Frauen nur ausnutzt. Kann sie ihre beste Freundin Ursula vor dem Schlimmsten bewahren?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1