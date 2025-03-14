Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 47
Folge 47: Die geheimnisvolle Nanny

23 Min.Ab 12

Musiklehrer Mario (37) ist neu an Dominiks Schule und erkennt sofort: Der Junge, der bisher noch nie privaten Klavierunterricht hatte, ist ein Naturtalent. Als Mario den begabten Jungen daheim aufsucht, wird er von Ronika (34), Dominiks Nanny, als gefährlich eingestuft und schroff abgewiesen. Dabei möchte Mario den Jungen nur unterrichten. Warum hat ein 14-Jähriger noch eine Nanny? Als Mario das Talent dann doch unterrichten darf, steht er unter scharfer Beobachtung ...

SAT.1
