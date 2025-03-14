Mein dunkles Geheimnis
Folge 51: Der Nesthocker
23 Min.Ab 12
Nesthocker Norman (27) wohnt noch zu Hause im "Hotel Mama" und hat noch keinerlei Gedanken an einen Auszug verschwendet. Dafür ist das Leben unter dem mütterlichen Dach viel zu bequem. Diese Haltung ändert der passionierte Live Action Rollenspieler erst, als die attraktive Anna in sein Leben tritt. Doch ist das Erscheinen von Anna wirklich ein Wink des Schicksals? Oder wurde nachgeholfen?
