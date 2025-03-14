Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Der Nesthocker

SAT.1Staffel 2Folge 51
Der Nesthocker

Mein dunkles Geheimnis

Folge 51: Der Nesthocker

23 Min.Ab 12

Nesthocker Norman (27) wohnt noch zu Hause im "Hotel Mama" und hat noch keinerlei Gedanken an einen Auszug verschwendet. Dafür ist das Leben unter dem mütterlichen Dach viel zu bequem. Diese Haltung ändert der passionierte Live Action Rollenspieler erst, als die attraktive Anna in sein Leben tritt. Doch ist das Erscheinen von Anna wirklich ein Wink des Schicksals? Oder wurde nachgeholfen?

