Mein dunkles Geheimnis
Folge 55: Alles Müll
23 Min.Ab 12
Müllarbeiter Tom erbt völlig unverhofft über 450.000 Euro. Dabei hält er, wie seine Kollegen und Freunde, wenig von "reichen Angebern". Aus Angst davor, seine Freunde und das ihm vertraute Leben zu verlieren, verheimlicht er sein Erbe, zumal er bei seiner Mutter sieht, wie an neureichen Allüren auch langjährige Freundschaften zerbrechen. Doch dann fliegt Toms geheimnis auf ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
