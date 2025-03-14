Mein dunkles Geheimnis
Folge 61: Der Kaufhausdetektiv
22 Min.Ab 12
Die Verkäuferin Marina wird nach Dienstschluss mit Diebesgut aus dem Geschäft, in dem sie arbeitet, erwischt. Nach der Befragung durch den Sicherheitschef Fabian verhält sie sich gegenüber ihren befreundeten Kolleginnen Tatjana und Ellen ungewöhnlich abweisend und zurückhaltend. Wenig später beobachten Tatjana und Ellen Fabian dabei, wie er einer jungen Frau Diebesgut in die Tasche schmuggelt. Marina und Ellen beschließen, Fabian eine Falle zu stellen ...
