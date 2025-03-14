Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 69
22 Min.Ab 12

Sigmar und Heike Oswald leben mit Tochter Alina (16) im Harz. Sigmar war lange arbeitslos; erst seit kurzem arbeitet er wieder als Koch und das Geld ist noch knapp. Daher hat er beschlossen, mit seiner Familie per Wohnungstausch Urlaub an der Nordsee zu machen. Doch als sie dort in der Wohnung Kameras finden, die sie beobachten, will seine Frau abreisen. Zusammen mit den Wohnungsinhabern können sie den Beobachter stellen ...

SAT.1
