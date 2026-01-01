Mein dunkles Geheimnis
Folge 71: Liebesroman
23 Min.Ab 12
Die unscheinbare Studentin Sophie ist schwer verliebt in Justus, den Besitzer eines Literatur-Cafés. Um ihm näher zu kommen, gibt sie sich als dessen Lieblingsautorin Elodie Fried aus. Doch als Justus Sophie bittet, in seinem Café eine Lesung zu halten, droht der Schwindel aufzufliegen. Kann Sophie ihre große Liebe retten?
