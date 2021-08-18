Mein dunkles Geheimnis
Folge 73: Unter Verdacht
23 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12
Als Tischlermeister Falko und seine Frau Eva einen überhöhten Steuerbescheid erhalten, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Da Finanz-Sachbearbeiterin Birgit Lottner auf sofortige Rückzahlung der angeblichen Steuerschuld besteht, droht dem Handwerker der Bankrott. Dann wird Falko auch noch verhaftet, weil er die Finanz-Sachbearbeiterin körperlich angegriffen und verletzt haben soll. Er bestreitet die Tat, doch selbst Eva bezweifelt, dass ihr Mann die Wahrheit sagt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1