Mein dunkles Geheimnis
Folge 75: Der Bruder von nebenan
23 Min.Ab 12
Elf Jahre, nachdem ihr damals dreijähriger Sohn Chris spurlos verschwunden ist, verändert sich plötzlich Bärbels älterer Sohn Konrad (17). Der sonst so zugängliche Teenager prügelt sich in der Schule und scheint vor seinen Eltern etwas zu verbergen. Als dann auch noch der neue Nachbarsjunge Ole (14) auftaucht, der dem verschwundenen Chris ähnelt, beginnt Bärbel zu recherchieren. Wird Bärbel neue Spuren zu ihrem verschwundenen Sohn finden?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1