Mein dunkles Geheimnis
Folge 77: Das Stalking-Opfer
22 Min.Ab 12
Als Mareike ihren Geburtstag feiert, legt ihr ein Unbekannter ein gruseliges Paket vor die Tür. Inhalt: ein Rinderherz mit Rasierklinge. Ihr Freund Lutz und die anderen Geburtstagsgäste sind entsetzt. Als auch noch ihr Auto mit Drohungen beschmiert ist, scheint Mareike in größter Gefahr. Lutz ist so besorgt um seine Freundin, dass er sogar seinen geplanten Tokio-Aufenthalt absagen würde. Der Terror steigert sich sogar soweit, dass Mareike eines Tages im Park angegriffen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1