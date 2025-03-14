Mein dunkles Geheimnis
Folge 79: Geplatzte Hochzeit
23 Min.Ab 12
Marie schwebt auf Wolke sieben. In zwei Wochen wird sie Vollwaise Oliver heiraten, mit dem sie seit vier Monaten zusammen ist. Da taucht plötzlich eine Unbekannte auf und behauptet, von Oliver schwanger zu sein. Die Hochzeit droht zu platzen. Doch Marie kann nicht glauben, dass Oliver sie betrogen hat. Aber ist er wirklich fremdgegangen oder steckt etwas völlig anderes hinter den Behauptungen der angeblich Schwangeren?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1