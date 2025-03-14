Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Geplatzte Hochzeit

SAT.1Staffel 2Folge 79
Geplatzte Hochzeit

Mein dunkles Geheimnis

Folge 79: Geplatzte Hochzeit

23 Min.Ab 12

Marie schwebt auf Wolke sieben. In zwei Wochen wird sie Vollwaise Oliver heiraten, mit dem sie seit vier Monaten zusammen ist. Da taucht plötzlich eine Unbekannte auf und behauptet, von Oliver schwanger zu sein. Die Hochzeit droht zu platzen. Doch Marie kann nicht glauben, dass Oliver sie betrogen hat. Aber ist er wirklich fremdgegangen oder steckt etwas völlig anderes hinter den Behauptungen der angeblich Schwangeren?

