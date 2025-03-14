Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Ganzer Kerl gesucht

SAT.1Staffel 2Folge 80
Ganzer Kerl gesucht

Mein dunkles Geheimnis

23 Min.Ab 12

Seit ihr Vater tot ist, unterstützen die Geschwister Susanne und Malte Mutter Marianne bei der schweren Arbeit auf dem Bauernhof. Doch die Abiturienten haben andere Pläne, wollen raus in die große weite Welt. Um ihre total überforderte Mutter nicht völlig im Stich zu lassen, fassen die zwei einen Plan: ein Mann für Mama muss her - und zwar sofort. Per Annonce suchen die Geschwister nach einem ganzen Kerl. Mit weitreichenden Folgen für Familie und Hof.

