Mein dunkles Geheimnis
Folge 87: Das böse Mädchen
23 Min.Ab 12
Die 25-jährige Fiona wird verdächtigt, das Rathaus ihres kleinen Wohnortes mit Öko-Parolen besprüht zu haben. Obgleich Fiona die Tat vehement bestreitet, verliert sie dennoch ihren Ausbildungsplatz in der Gemeindeverwaltung. Wenig später tauchen auch noch Fotos im Netz auf, die Fionas Ruf in der Gemeinde zusätzlich diskreditieren. Warum versucht jemand, Fiona aus dem Ort zu ekeln?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1